Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi !

TFF'den yapılan açıklama şöyle;



GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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