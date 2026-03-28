  Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu!

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, uzun bir sessizliğin ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ancak "İmparator" lakaplı tecrübeli teknik adamın rotası, bu kez şaşırtıcı bir şekilde alt liglerden bir ekibe, Bodrum FK'ya çevrildi.

Haziran 2025'te Suudi Arabistan serüvenini noktalayan Fatih Terim'in TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK ile masaya oturduğu öğrenildi.

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan ve maçları tribünden takip eden Terim, yeşil-beyazlı yönetime tek bir şart sunduğu açıklandı.

Halktv'nin haberine göre Fatih Terim, yönetimle yaptığı görüşmede takımın mevcut yapısından memnuniyetini dile getirirken, göreve gelmesi halinde net bir şart sundu. Deneyimli teknik adamın, Bodrum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi durumunda takımın başına geçmeye daha sıcak baktığı ifade edildi.

Bu çerçevede taraflar arasında ilk temasın olumlu geçtiği, ancak sürecin resmi bir anlaşmaya dönüşmediği öğrenildi. Bodrum FK ise 1. Lig’de oynadığı 32 maçta 57 puan toplayarak play-off hattında yer alıyor ve Süper Lig hedefini sürdürüyor.

 

