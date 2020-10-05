Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme “Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın” diyerek sahayı terk etti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol