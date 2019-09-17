Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğine bayılıyorum

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi müziğini çok özlediğini belirten Terim, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne hakkında da konuştu.

''BELHANDA CİDDİ BİR KAYIP''

Belçika'da oynanacak maç öncesi Younes Belhanda'nın sahada olmayacağını belirten Fatih Terim, ''Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Bizim takımımızda aynı tip oyuncu pek yok. Hiç beklemediğimiz bir anda ciddi bir kayıp. Maçın 93. dakikasında hiç beklemediğimiz bir anda maalesef böyle bir sakatlık oldu. Belki yazılanlar kadar süresi olmayacak ama yarınki maçta olmayacak. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık var. Bizim için ciddi bir kayıp.'' diyerek sözlerine başladı.

''İLK 4 HAFTADAN MUTLU OLMAM SÖZ KONUSU DEĞİL''

Süper Lig'de oynadıkları futboldan memnun olmadığını söyleyen Terim, ''İlk 4 haftada Fatih Terim olarak mutlu olmam söz konusu değil. 5 puan kaybetmişiz. Nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her maç kırmızı kart görmemiz falan, bunlar önemli değil. Sonuçta kaybetmişiz. Oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sonuçta 4-5 futbolcusu yeni olan bir takımız.'' dedi.

''FALCAO'NUN AÇLIĞI BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ''

Radamel Falcao hakkında görüşlerini de belirten tecrübeli teknik adam, ''Falcao, transfer döneminde 2-3 haftalık doğal olarak eksiği oldu. Ne kadar oyuncu, kendim çalışıyorum dese de takımla çalışmak gibi olmaz. 11'deki idmana 9'da geliyor. Çok iyi çalışıyor. Son maçtaki açlığı bizi çok sevindirdi. Çok eksiği var gibi de gözükmedi.'' sözlerini kullandı.

''DIAGNE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Mbaye Diagne'nin Club Brugge formasıyla kendilerine rakip olacağı hatırlatılması üzerine Fatih Terim, ''Takımlar arasında oyuncu geçişlerine her zaman sıcak bakmışımdır. Kiralık verdiğim oyunculara da bir şart koymadım. Orada oynayamaz, buraya gidemez demiyorum. Diagne, bu isimlerden birisi. Diagne'ye takımımıza katkısı için teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmiş bir isme teşekkür etmemek Galatasaray örf ve adetlerine yakışmaz. O da kendi takımı için kazanmak isteyecektir. Bu da çok doğaldır.'' cevabını verdi.

''O BAŞTAKİ MÜZİĞİ ÇOK SEVİYORUM, BAYILIYORUM''

Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğini söyleyen Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü, ''Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum... Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. İlk maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Ne olursa olsun açılıştaki o Şampiyonlar Ligi müziği gerçekten çok güzel bir şey. Birçok kez duysam da bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek.'' şeklinde konuştu.

