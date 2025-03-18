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Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi
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Suudi Arabistan'da Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab takımını çalıştıran Türk teknik direktör Fatih Terim, ödüle layık görüldü.

Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan, 10 gol atıp kalesinde 2 gol gören Al Shabab takımında Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

Al Shabab, 25 maç sonunda 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

İHA

Etiketler fatih terim suudi arabistan ayın teknik direktörü suudi arabistan pro lig Al Shabab
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