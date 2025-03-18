Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi

Erdoğan'dan muhalefete çok ağır sözler: ''Yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz, sahtekarlık''

Türkiye'de vaka patlaması yaşanıyor: 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!

Askeri kışlada yabancı uyruklu askerler kavga etti: Çok sayıda yaralı var!