Fatih Terim, Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü seçildi
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Suudi Arabistan'da Al Shabab takımını çalıştıran Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Shabab takımını çalıştıran Türk teknik direktör Fatih Terim, ödüle layık görüldü.
Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan, 10 gol atıp kalesinde 2 gol gören Al Shabab takımında Terim, ayın teknik direktörü seçildi.
Al Shabab, 25 maç sonunda 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
İHA
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