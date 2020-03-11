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  4. 11 Mart 2020 14:21

Fatih Terim ve Ryan Donk'tan 'koronavirüs' selamı!

Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmana Fatih Terim ve Ryan Donk'un koronavirüs selamı damga vurdu.

Fatih Terim ve Ryan Donk'tan 'koronavirüs' selamı!
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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana damga vuran olay, teknik direktör Fatih Terim ile Ryan Donk arasındaki selamlaşma oldu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Fatih Terim ile Ryan Donk, bugünkü antrenmanda tokalaşmak yerine birbirlerine 'koronavirüs selamı' verdiler. İkili tokalaşmak üzereyken bir anda dirsekleriyle selamlaştılar. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(DHA)

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