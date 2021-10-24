Fatih Terim'den derbi için çılgın prim

Galatasaray, Lokomotiv galibiyeti için futbolculara dağıtılacak 2.5 milyon TL'lik prim Beşiktaş maçı sonunda vermeyi uygun gördü.

Yarın akşam haftanın en kritik maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova galibiyetinin mutluluğunu yaşayan Sarı-Kırmızılı takım, Beşiktaş deplasmanına formda ve moralli gidiyor. Futbolculara, "Beşiktaş'ı da yenin, büyük ödeme yapalım" mesajı verildi.

TERİM BELİRLEDİ

Fatih Terim, Beşiktaş derbisi için 4 milyon TL'lik prim uygun gördü. Derbinin kazanılması halinde Lokomotiv maçının primiyle birlikte futbolculara 6.5 milyon TL verilecek.

AÇIK ANTRENMAN

Derbi öncesi son antrenman statta gerçekleşecek ve taraftarlara açık olacak. Antrenmanın bilet fiyatları 19.05 TL olarak belirlendi.