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Fatih Terim'den Dünya Kupası Avustralya maçı öncesi merak uyandıran video

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A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesinde Fatih Terim, kendi adını taşıyan YouTube kanalını açarak dijital yayıncılığa adım attı. Tecrübeli teknik adamın ilk videosunda sarf ettiği "Bazı şeyler var, bekleyin" sözleri spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavı olan Avustralya karşılaşması öncesinde, Türk futbolunun efsanevi teknik direktörü Fatih Terim'den dikkat çeken bir dijital hamle geldi.

Yıllarca saha kenarında görmeye alışık olduğumuz tecrübeli çalıştırıcı, kendi ismini taşıyan resmi YouTube kanalını açarak futbolseverlerle yeni bir platform üzerinden buluşmaya başladı.

Dijital Dünyaya Adım ve "Bekleyin" Mesajı

Milli Takım'ın Dünya Kupası heyecanıyla eş zamanlı olarak YouTube platformuna giriş yapan Fatih Terim'in yeni kanalının ve yayınlanan ilk içeriğinin öne çıkan detayları şu şekilde gerçekleşti:

 Fatih Terim, futbol analizlerini ve kariyer tecrübelerini doğrudan kendi kitlesine aktarabilmek amacıyla kişisel YouTube kanalını resmi olarak faaliyete geçirdi.

Kanalın açılış videosunda takipçilerine seslenen deneyimli teknik adam, "Bazı şeyler var, bekleyin" ifadelerini kullanarak gelecekteki içeriklerine, futbol gündemine dair yapacağı yorumlara veya olası yeni projelerine dair ipuçları verdi.

Açıldığı ilk günden itibaren futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan kanalın abone sayısı hızla artış gösterirken, yayınlanan ilk video da kısa süre içerisinde yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Fatih Terim'in "bekleyin" diyerek işaret ettiği konuların tam olarak ne olduğu önümüzdeki günlerde kanalda yayınlanacak yeni videolarla netlik kazanacak

 

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Etiketler fatih terim Youtube Fatih Terim YouTube kanalı 2026 FIFA Dünya Kupası dünya kupası A Milli Takım Türkiye Avustralya maçı spor Futbol video
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