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  4. 07 Aralık 2019 20:38

Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı öncesi Falcao'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Falcao açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşılaşması öncesi Falcao'nun son durumu ve maçta oynayıp oynayamayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hoca, Falcao'nun henüz tam olarak hazır olmadığını kaydederken, "Falcao ile dün idmanda bir konuşma yaptım, oynaması fizik olarak çok zor. Kesin oynayacağı şeklinde haberler çıktı ama gerçeği yansıtmıyor. Mecbur kalırsak, 15-20 dakika, maksimum 30 dakika oynayabilir. İleride daha fazla oynatma şansımız olabilir." dedi.

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