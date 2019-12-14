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  4. 14 Aralık 2019 19:41

Fatih Terim'den kadro dışı kalan Steven Nzonzi için açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadro dışı kalan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi hakkında konuştu.

Fatih Terim'den kadro dışı kalan Steven Nzonzi için açıklama
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadıkları maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"KARŞILIĞI BUYDU"

Steven Nzonzi'nin kadro dışı kalmasıyla ilgili bilgi vermesi istenen Fatih Terim "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. Tavrı sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık, böyle bir karar aldık." dedi.

"GOLLERİNE BAŞLAYACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

Fatih Terim ayrıca "Feghouli ve Babel'in inşallah birinci yarıyı tamamlamasını umuyorum. Aslında ikili oynuyoruz önde. Babel ve Falcao. Falcao'nun da dönmesinin taraftara ve takıma moral olacağını düşünüyorum. Gollerine başlayacağını ümit ediyorum." açıklamasını yaptı.

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