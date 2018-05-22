Fatih Terim'den köklü değişiklil

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için planını hazırladı bile. Hedefini Şampiyonlar Ligi'nde başarı olarak belirleyen Fatih Terim, transfer raporunu sunmak için 26 Mayıs'ta seçilecek başkanı bekliyor. İmparator'un yaptığı durum değerlendirmesinde, "Geçen sezon önemli transferlereimza atılmış ancak takım tamamlanmamış. Bizler elimizden geldiğince yedekoyuncuları kazandık ama yeni sezonda alternatifi bol bir kadro kurmalıyız. Her şeyden önemlisi takımı gençleştirmeliyiz" dediği öğrenildi. Kulübün mali durumunu da dikkate alan Terim, hem maaş bütçesini düşürmeyi hem de transferleri uygun maliyetlerle bitirmeyi planlıyor.

YASİN'İN KALMA İHTİMALİ DÜŞÜK!



Sözleşmeleri sona eren Cedric Carrasso, Latovlevici ve Koray Günter, kulüptekiler ile vedalaştı. Mukavelesinin sonuna gelen bir diğer isim Yasin'in kalma ihtimali düşük... Yedek kaleci Eray altyapı kontenjanından kadroda tutulabilir. Kutlamalarda yuhalanan ve şampiyonluk tişörtüne bile koyulmayan Tarık Çamdal ise yeni sezonda kesin olarak yok. Kiralık sözleşmeleri sona eren Nagatomo ve Denayer'in UEFA kararı resmiyet kazanınca, bonservisleri alınmaya çalışılacak. Sevilla'dan dönen Carole maliyeti düşük (yıllık 700 bin Euro) olduğu için yaz kampına götürülecek. Sözleşmesi biten Donk'la ise aynı maddi koşullarda (1.5 milyon Euro garanti para) başarı performansına bağlı 1+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalanacak.

KİMLER GİDİYOR?



Carrasso

Latovlevici

Koray Günter

Yasin Öztekin

Tarık Çamdal

Hakan Balta.

KİMLER KALIYOR?



Carole

Donk

Denayer

Nagatomo.

ŞARKIYLA MESAJ VERDİ



Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında futbolcular kupa seremonisine kendi seçtikleri şarkılarla çıktılar. Podyuma kaptan olarak ilk çağrılan isim olan Selçuk İnan, "Ah ne günler, günler daha yaşanacak hem de doya doya'' sözlerinin geçtiği Ajda Pekkan şarkısını tercih etti. Terim'le tekrar hayata dönen Selçuk, futbolu G.Saray'da bırakmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncunun 1 yıl kalan ve 2 milyon 950 bin Euro olan sözleşmesini 1 milyon 750 bin Euro'ya indirip 2 yıllık yeni imza atması bekleniyor.

YUTO NAGATOMO: NE OLACAĞINI BİLMİYORUM



Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Japon sol bek Yuto Nagatomo, sosyal medyada bir teşekkür mesajı yayımladı. Bonservisi Inter'de olan başarılı oyuncu, "Sadece 4 ayda inanılmaz bir deneyim yaşadım. Kalbimi yerinden çıkaracak kadar sevgi aldım. Geleceğimde ne olacağını bilmiyorum ama hayatımın geri kalanında Galatasaray'ın bir hayranı olmayı asla değiştirmeyeceğim. Bütün kalbimle teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon ilk 11'de şans bulan oyuncuların yaş ortalamaları CIES (Uluslararası Futbol Araştırma Merkezi) raporuna göre 29.1 oldu.