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Fatih Terim'den Muslera'ya sert tepki

Fatih Terim'den Muslera'ya sert tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera'ya golden önceki hareketi nedeniyle sert bir tepki gösterdi.

Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynadığı ilk maçta hatalarıyla konuşulan Fernando Muslera, rövanşta da performansıyla şaşkınlık yarattı.

PSV Eindhoven'in rövanş maçında Chukwunonso Madueke ile attığı gol öncesinde Fernando Muslera'nın topu tutmak yerine yumruklaması, konuşulan anlardan oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Fernando Muslera'nın topu yumruklamasına büyük tepki gösterdi. Terim yedek kulübesinde Muslera'nın tutabileceği topu yumruklamasına isyan etti.

Etiketler Galatasaray fatih fatih terim muslera
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