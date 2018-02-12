Fatih Terim'den o yıldıza ayar !

Fatih Terim'in Galatasaray'a teknik direktör olduğu ilk günlerde performansı ile hayal kırıklığı yaratan Younes Belhanda yedek kalınca kendine geldi.

Son haftalarda form tutan Faslı yıldız, Konya ile oynanan kupa maçları ve Sivas deplasmanında kendisini bulmaya başladı. Belhanda'daki çıkışta İmparator'un kendisiyle özel olarak ilgilenmesinin etkisi büyük oldu.

Sakatlığından sonra konuştuğu Bafetimbi Gomis'ten istediği verimi alan İmparator, aynı yöntemi Faslı oyuncunun üzerinde de deniyor.

İdmanlarda Belhanda'ya neler istediğini tek tek anlatan Terim, bir baba yaklaşımı gösteriyor.

Oyuncusunun motivasyonunu yeniden üst seviyeye çıkaran bir konuşma yapan deneyimli hoca güven aşıladı.

Terim'in Belhanda'ya “Sana güveniyorum. Sen bu ligin en iyi futbolcularından birisin. Antalyaspor maçında fark yaratacaksın. Artık top sende” dediği belirtildi.

Bugün 10 numara gibi oynayacak olan Faslı, yine Gomis'in en büyük destekçisi olacak. Sezon başında Dinamo Kiev'den alınan Belhanda 22 maçta 8 asist yaparken 2 de gole imzasını attı.