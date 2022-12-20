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Fatih Terim'den olay sözler: İtalya'ya dönerim

Fatih Terim'den olay sözler: İtalya'ya dönerim
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Teknik direktör Fatih Terim, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya özel açıklamalarda bulundu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya özel açıklamalarda bulunan efsane teknik direktör Fatih Terim, futbolseverleri heyecanlandırdı.

İşte o sözler

Terim: “Eğer iyi bir teklif olur, iyi de bir proje olursa İtalya'ya dönerim.”

Messi açıklaması

Terim: "Daha önce bana dünyanın en iyi futbolcusunu sormuşlardı. Benim sıralamam şu şekilde: 1) Messi 2) Messi 3) Messi

Ben Messi'yi gerçekten çok seviyorum. İsterse sahada her şeyi yapabilir. Benim için tarihin en iyisi Messi'dir."

'Napoli'yi destekliyorum''

Serie A'da hangi takımı beğeniyorsunuz sorusu üzerine Terim, Napoli'yi desteklediğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, ''Spalletti için mutluyum, o harika bir teknik adam ve arkadaşım. Ona saygım ve sevgim var. Bu yıl çok güçlü gidiyor, umarım sonuna kadar bu performansı götürür ve şampiyonluğu kazanır. Serie A mücadelesinde Napoli'yi destekliyorum. Floransa benim ikinci evim, Milan'la çalıştım ama Napoli'yi destekliyorum." dedi.

Etiketler fatih terim italya teknik direktör
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