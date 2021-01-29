Fatih Terim'den olay yaratan İrfan Can açıklaması!

Süper Lig'de Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Her deplasman zor ama Gaziantep özellikle herkesin sıkıntı yaşadığı bir deplasman. 3 puanla ayrılmak, 2-0'dan sonra farklı sonucu yakalayabilecek duruma gelmek sevindirici."

"İstediğimiz bir oyuncunun önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para, ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar."

"Transfer bitmeden, yani ayın 1'i öğleden sonra 17'ye kadar açıkçası bir çok şey olabilir. Olmalı. Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum ben."



"İrfan konusu güncelliğini koruyor. İrfan da düzgün duruyor. Bize karşı ne hissettiğini hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. Nasip, uğraşacağız."

"1-2 oyuncuyu daha yönetim bugün yarın açıklayabilir inşallah, bazı fırsat transferleri de olacaktır eğer mümkünse"