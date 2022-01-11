Fatih Terim'den sitemli veda: ''Yarı yolda bırakıldım''

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, Florya'ya oyuncularıyla vedalaşmaya geldi. Terim, ''Yarı yolda bırakıldım. Hakkınızı helal edin'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Fatih Terim ve ekibine kesildi. Florya'ya oyuncularıyla vedalaşmaya giden Fatih Terim içini döktü. Terim futbolcularına, "Ben proje için her şeyi riske ettim. Yarı yolda bırakıldım. Hakkınızı helal edin" dedi.



Galatasaray'la dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Fatih Terim, sabahın erken saatlerinde kendisini desteklemek için tesisin önüne gelen taraftarları selamladı. Terim, taraftarlardan helallik istedi.

Ardından Fatih Terim futbolcularıyla vedalaşmak için içeri girdi. Terim, duygu dolu ve çok 'açık' mesajlarla futbolcularıyla helalleşti.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Fanatik'in haberine göre Fatih Terim oyuncularına, "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin" açıklamasını yaptı.