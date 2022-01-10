Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte hoca adayları...

Galatasaray'da Giresunspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası Fatih Terim dönemi sona erirken yeni teknik direktör adayları da gündeme geldi.

Sarı kırmızılılarda Başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile yolları ayırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Fatih Terim'in yerine düşünülen isimler de belli oldu. Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent ilk aday. Alınan bilgilere göre İspanyol teknik adam yakın zamanda İstanbul'a gelecek.

FATİH TERİM GÖNDERİLDİ! İŞTE GALATASARAY'IN YENİ HOCA ADAYLARI...

Burak Elmas ve kurmayları yeni teknik direktör için arayışlara başladı. Bülent Korkmaz düşünülen yerli isimler arasında yer alıyor. Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazandığı dönemde takım kaptanlığı yapmıştı.

BÜLENT KORKMAZ DAHA ÖNCE DE SKİBBE'NİN YERİNE GELMİŞTİ!

Bülent Korkmaz, daha önce Galatasaray'da görev almıştı. 2009 yılında Skibbe'nin gönderilmesinin ardından göreve getirilen Bülent Korkmaz, ikinci kez sarı kırmızılı takımda teknik direktör olarak görev alabilir. Yönetimin asıl hedefi ise bambaşka...

GALATASARAY'DA İLK ADAY DOMENEC TORRENT!

Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent de Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Işıtan Gün, Torrent ile anlaşma sağlamıştı. Mayıs ayı için anlaşılan Torrent'e yeniden teklif yapılacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan Torrent'in yarın ekibiyle birlikte İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Torrent, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'yde Pep Guardiola'nın yardımcılığı yaptı. 2008-2019 yılları arasında Pep'le birlikte çalıştılar.

Domenec Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent'in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1. Son olarak 31 Temmuz-9 Kasım 2020 tarihleri arasında Flamengo'yu çalıştırdı. 26 karşılaşmada 1.92'lik puan ortalaması yakaladı.