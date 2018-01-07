Fatih Terim'den sürpriz karar ! İki isim kadro dışı...

Fatih Terim, Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ı kadroya almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takıma imza attığı günden bu yana hayal kırıklığı yaratan iki ismi kamp kadrosuna almadı.

Bugün devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket edecek olan sarı kırmızılı takımın kafilesinde Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ın yer almadığı öğrenildi.

TAKIM BULSUNLAR RAPORU VERİLDİ

Şu anda yabancı oyuncular gibi yerli kontenjanı da dolu olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim Terim, kadroda yer açmak adına Tarık ve Emrah için 'kulüp bulsunlar' raporu verdi.

İki futbolcunun da performansını Galatasaray için yeterli görmeyen Fatih Terim, Tarık ve Emrah'a da transfer görüşmeleri için izin verip kamp kadrosuna da almadı.