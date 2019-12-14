Fatih Terim'den TFF'nin kararına flaş gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü karşısında son dakikalarda alınan şok beraberliğin ardından TFF'nin harcama sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına da tepki gösterdi.

Kadroyu şu anda değiştiremeyeceklerini kaydederken, TFF'ye gönderme yapan Terim, "Kadromuz bu, yolda giderken kurallar değişiyor ama oyuncu değişmez. Nasıl değişecek? Ocak ayını bekliyorsunuz. Ocak, ocak diyoruz da, orada da birilerini gönderirsek alabiliriz. Ben hiçbir oyuncumu suçlamadım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz de TFF'nin kararı sonrasında, bunu talep eden kulübün açıklanmasını istemiş ve "Katil kim" demişti.

Kaynak: Sporx

