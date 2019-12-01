Fatih Terim'den Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları:

İlk yarı herhangi bir pozisyon vermedik. Birkaç pozisyonda da son kararı iyi verebilsek... Özellikle de Belhanda geçen seneki gibi olsa devreye rahat girebilirdik. Trabzonspor'a karşı Trabzon'da oynamak kolay değil. Çok istememize rağmen kazanamadık. İkinci yarı için kırılma noktası olacaktır inşallah. Bunu oyun için söylüyorum. 1-1 iken bir pozisyon verdik.

Rakip alanda pas yapan, sağdan soldan orta yapan bir takım vardı. Kutunun içinde birilerinin vurması lazım. Donk'u forvete gönderdik. Bazı oyuncularımızı da daha aktif istiyoruz. Oyuncularımın baş kaldırmaları, isyan etmeleri ve kabullenmemeleri beni mutlu etti.

Feghouli 1 sezon boyunca yıprandı. 1 hafta sonra Afrika Şampiyonası'na gitti ve sonuna kadar kaldı. Ocak ayına kadar ondan bazı şeyler bekliyorum ve oluyor. Lemina ile ilk yarıda da konuştum. Bazen birkaç aylık bir sakatlığı öngörür ve 1 haftada geri dönmesi için önlem alırsınız. Hiç çıkmasını istemediğim bir oyuncu. Benden özür de diledi. O da çok oynamak istedi. En kısa zamanda dönecek.

