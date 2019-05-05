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  4. 05 Mayıs 2019 18:55

Fatih Terim'den yayıncı kuruluşa ödül töreni göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Futbolun Süperleri Ödülleri'ne gönderme yaptı. Terim, Hafta içi ödüller nedeniyle oyuncularımızın bayağı bir moralleri bozuldu. Biz de düzeltmeye çalıştık. Ben de 'Seneye daha çok çalışın, kazanın o zaman' dedim....

Fatih Terim'den yayıncı kuruluşa ödül töreni göndermesi!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçından önce yayıncı kuruluş BeINSports'a yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş ve TFF'nin ortaklaşa düzenlediği "Yılın En İyileri" ödül töreninde sarı-kırmızılı futbolculara ödül verilmemesi hakkında konuştu.

Ödül verilmemesini eleştiren Terim, "Hafta içi oyuncularımızın baya morali bozuldu ödül töreni dolayısıyla. Biz de teknik heyet olarak teselli etmek istedik ama bu hakkaniyetli ödülü alamadıkları için çok üzüldüler. Ben de çok çalışın, seneye hak edin dedim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray için daha anlamlı ödüller olduğunun altını çizen Terim, "Daha anlamlı ödüllerimiz var, biri Türkiye Ligi şampiyonluğu, biri Türkiye Kupası. Gelin onları alın dedim ve onları biraz teselli ettim. İşin şakası bir yana, umarım kendi ödülümüzü kendimiz veririz, kendimiz alırız" dedi.

fatih terim , Galatasaray
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