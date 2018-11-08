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  4. 08 Kasım 2018 20:21

Fatih Terim'e şok küfür!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4 karşılaşmasında Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli taraftarlar Fatih Terim aleyhine tezahuratta bulundu.

Fatih Terim'e şok küfür!
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Fenerbahçeli taraftarlar, Anderlecht maçının ilk devresinin son dakikalarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahürat yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının stadyumdaki büyük kısmı bu tezahürata katılım gösterdi. Küfürlü tezahüratlar 3-4 dakika boyunca aralıksız olarak devam etti.

STAT BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

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