Fatih Terim'e verilen ceza belli oldu!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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