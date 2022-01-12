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Fatih Terim'in ayrılığı sonrası o transfer iptal oldu

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası o transfer iptal oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Herkes Galatasaray'ın bu transferi yaparak Terim'in yardımcı ekibine dahil olacağını konuşurken, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası tüm planlar suya düştü.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak transfer olmak için İstanbul'a gelmişti. Yönetimin Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından Riera'nın transferi suya düşmüş oldu.

"ŞU AN İŞLER DEĞİŞTİ"
Albert Riera, "Yönetimle değil, Fatih Terim ile görüşmek için gelmiştim. Fatih Terim gönderilmeseydi, yardımcı hoca olarak gelecektim fakat şu an işler değişti. Hocamla görüşmeye gidiyorum." dedi. Riera, 1 yıl Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer
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