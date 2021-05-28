Fatih Terim'in desteklediği başkan adayı belli oldu
Galatasaray'da 19 Haziran’da yapılacak seçim öncesi Burak Elmas, Fatih Terim'in avukatının da aralarında bulunduğu yönetim kurulu listesini açıkladı.
Galatasaray'da 19 Haziran’da yapılacak seçim öncesi Burak Elmas yeni listesini açıkladı. Fatih Terim'in avukatlığını yapan Rezan Epözdemir de Burak Elmas'ın listesinde yer aldı.
Bu hamlenin ardından aynı zamanda Divan Kurulu Üyesi olan Fatih Terim'in kimi desteklediği de camia içersinde netlik kazanmış oldu.
Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından Burak Elmas, “Birlikte Çok Şey Başaracağız” sloganıyla listesini sundu. Fatih Terim'in de avukatlığını yapan Rezan Epözdemir'in yanı sıra Işıtan Gün de listede bulunan isimler arasında yer aldı.
BURAK ELMAS'IN ASIL LİSTESİ:
Ali Polat Bengiserp
Mehmet Remzi Sanver
Başak Karaca
Bikem Ardakoç Kanık
Turhan Özen
Burçak Emre Zorlu
Şükrü Köksal Ünlü
Özkür Kaleioğlu
Rezan Epözdemir
Özgür Işıtan Gün
Burak Elmas, listesini açıklarken şu açıklamayı yaptı:
“Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız. Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak.”
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