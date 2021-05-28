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Fatih Terim'in desteklediği başkan adayı belli oldu

Fatih Terim'in desteklediği başkan adayı belli oldu

Galatasaray'da 19 Haziran’da yapılacak seçim öncesi Burak Elmas, Fatih Terim'in avukatının da aralarında bulunduğu yönetim kurulu listesini açıkladı.

Galatasaray'da 19 Haziran’da yapılacak seçim öncesi Burak Elmas yeni listesini açıkladı. Fatih Terim'in avukatlığını yapan Rezan Epözdemir de Burak Elmas'ın listesinde yer aldı.

Bu hamlenin ardından aynı zamanda Divan Kurulu Üyesi olan Fatih Terim'in kimi desteklediği de camia içersinde netlik kazanmış oldu.

 Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından Burak Elmas, “Birlikte Çok Şey Başaracağız” sloganıyla listesini sundu. Fatih Terim'in de avukatlığını yapan Rezan Epözdemir'in yanı sıra Işıtan Gün de listede bulunan isimler arasında yer aldı.

BURAK ELMAS'IN ASIL LİSTESİ:
Ali Polat Bengiserp

Mehmet Remzi Sanver

Başak Karaca

Bikem Ardakoç Kanık

Turhan Özen

Burçak Emre Zorlu

Şükrü Köksal Ünlü

Özkür Kaleioğlu

Rezan Epözdemir

Özgür Işıtan Gün

Burak Elmas, listesini açıklarken şu açıklamayı yaptı:

“Dokuz aydır aralıksız çalışıyoruz, inanıyoruz ve hazırız. Köklü, kadim Galatasaray değerlerini, çağdaş ve dinamik yönetim prensipleriyle birleştirmek için yola koyulduk. Galatasaray kazanacak.”

Etiketler Galatasaray galatasaray fatih terim başkan adayı
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