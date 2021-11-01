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Fatih Terim'le ilgili bomba Trabzonspor iddiası

Fatih Terim'le ilgili bomba Trabzonspor iddiası

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gaziantep galibiyetiyle oyuncularının moral motivasyonunun üst düzeye çıktığını görünce kendisinin de morali tavan yaptı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim her seferinde, “genç arkadaşlarımız önemli tecrübeler kazanıyor. Mental anlamda daha da gelişecekler. Eğer buralardan az puan kaybıyla çıkarsak önümüz açık” diyor. Bu yüzden Terim, Trabzonspor’la olan 7 puanlık farkı ciddiye almıyor.

Ancak Kasımpaşa, Alanya ve Kayseri maçlarında kaybedilen 8 puanın farkın açılmasına neden olduğunu kabul ediyor. Tecrübeli teknik adam bu maçlarda 4 puan kaybını normal olarak hesaplamıştı.

Puan kaybedilecek maçlar arasına Hatay ve Rize deplasmanlarını eklemişti. Bu yüzden Kasımpaşa ve Kayseri maçlarında kaybedilen puanları “normal” olarak karşılıyor. Terim’in beklentilerinin dışında olan ise Trabzonspor’un yenilgisiz aldığı yüksek puan.

Tecrübeli teknik adama göre ligin ikinci yarısıyla beraber acemiliğini üzerinden atacak takımı daha az hatayla beklenmedik puan kayıplarının önüne geçecek. Trabzonspor ise yaşlı bir takım. İkinci yarının başlamasıyla puan kaybedecekler. Bu da Galatasaray’ı şampiyonluk yarışının içine sokacak.


Kaynak: Fotospor

Etiketler Galatasaray galatasaray trabzonspor
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