Fatih Terimli Galatasaray'ın en kötü sezon başlangıcı

Süper Lig'de 8 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunan ve sarı-kırmızılı takım ile biri Avrupa'da olmak üzere 20 kupa kazanan Terim için bu sezon işler istediği gibi gitmiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam idaresinde başladığı sezonlarda ilk 15 haftalık periyotta en az puanı bu sezon topladı. Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezon 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 24 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde ilk 15 haftalarda en fazla puanı 1996-1997 ve 1999-2000 sezonlarında kazanmıştı. Galatasaray, söz konusu sezonlarda ilk 15 haftada otuz sekizer puan toplamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN KÖTÜ SEZONU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Fatih Terim idaresindeki en kötü performansını bu sezon sergiledi. Sarı-kırmızılı takım, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu galibiyet elde edemeden son sırada tamamladı.

Grubunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 2 puan toplayabilen Galatasaray, attığı bir gole karşın kalesinde 14 gol gördü.

KUPADA TUR SIKINTIDA

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği 3. kulvar olan Ziraat Türkiye Kupası'na da kötü başladı.

Sarı-kırmızılı takım, 5. turda dahil olduğu kupadaki ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki rövanş maçı 17 Aralık Salı günü oynanacak.

(AA)

