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Fatih Terim'li Panathinaikos finale yükseldi

Fatih Terim'li Panathinaikos finale yükseldi
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Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, PAOK'u penaltılarda 6-5 yenerek Yunanistan Kupası'nda finale çıktı.

Yunanistan Kupası Yarı Final rövanşında Panathinaikos, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği PAOK'u konuk etti. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetti. PAOK Andrija Zivkovic'in 72'nci dakikada attığı gol ile normal süreyi 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Konuk ekip 105'inci dakikada Tomasz Kedziora'nın attığı golle 2-0 öne geçti. Bu gole 120+9'uncu dakikada Dimitris Limnios ile cevap veren Panathinaikos skoru 2-1'e getirdi ve mücadeleyi penaltılara taşıdı. Seri penaltı atışlarının ardından PAOK'a 6-5 üstünlük kuran Panathinaikos kupada finale yükseldi.

Öte yandan milli futbolcu Samet Akaydin mücadelenin kadrosunda yer almadı.

DHA

Etiketler Panathinaikos fatih terim Panathinaikos PAOK final kupa
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