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  4. 23 Ocak 2019 20:11

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe taraftarının günlerdir beklediği transferde sona gelindi... Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses ile anlaştı ve Moses'ın, gece 01:20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!
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Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra ikinci transferini tamamlamak üzere. Sarı-Lacivertli kulübün bir süredir görüşme halinde olduğu Victor Moses, gece geç saatlerde İstanbul'a gelecek.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu ve kulübü Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Moses ile İstanbul'da yapılacak olan son görüşmede kalan detaylar konuşulacak. Anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Moses, 23 haftası geride kalan Premier Lig'de sadece 6 maçta 181 dakika forma şansı bulabildi.

victor moses , Fenerbahçe
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