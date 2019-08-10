F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor ise ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.
Sivasspor, 17. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçti. 38. dakikada Mert Yandaş farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Max Kruse ile farkı 1'e indirdi. Maç sonuna kadar oyunu Sivasspor yarı alanına yıkan Fenerbahçe, beraberlik golünü bulamadı.
Fenerbahçe, bu mücadeleyle birlikte hazırlık maçlarını tamamladı. Sarı lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile evinde oynayacak.
Sivasspor ise ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.