F.Bahçe üyesi A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı, taraftar çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin tanınmış kongre üyelerinden Hakan Hanoğlu, Afyon'la oynanan kupa maçında A Spor rejisine ait olduğu iddia edilen konuşmaları paylaştı. Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin kongre üyesi Hakan Hanoğlu'nun yaptığı paylaşım çok ses getirdi. Hanoğlu, Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu A Spor'un rejisine ait olduğu iddia edilen kayıt paylaştı.

"ALGI YAPIYORLAR"

Hakan Hanoğlu paylaşımlarında, yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'ye yönelik algı çalışması yaptığını ileri sürdü. Taraftarlar paylaşımlar altında ortalığı birbirine kattı.