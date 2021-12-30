F.Bahçe üyesi A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı, taraftar çılgına döndü!
Fenerbahçe'nin tanınmış kongre üyelerinden Hakan Hanoğlu, Afyon'la oynanan kupa maçında A Spor rejisine ait olduğu iddia edilen konuşmaları paylaştı. Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Sosyal medyada Fenerbahçe'nin kongre üyesi Hakan Hanoğlu'nun yaptığı paylaşım çok ses getirdi. Hanoğlu, Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu A Spor'un rejisine ait olduğu iddia edilen kayıt paylaştı.
"ALGI YAPIYORLAR"
Hakan Hanoğlu paylaşımlarında, yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'ye yönelik algı çalışması yaptığını ileri sürdü. Taraftarlar paylaşımlar altında ortalığı birbirine kattı.
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