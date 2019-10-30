F.Bahçe zorlanmadan tur atladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı. Burhanettin Kocamaz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı ve 5. tura yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Sadık Çiftpınar, 29. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Tolgay Arslan'dan geldi. Tarsus İdman Yurdu'nun tek sayısını ise 54. dakikada Çağru Yasak kaydetti.

Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan Final ile sona erecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun'un vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Ferhat'ın pasında topla buluşan Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

16. dakikada Deniz'in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada Murat'ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.

41. dakikada Mevlüt'ün ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga'nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Artun'un pasıyla ceza sahasına sokulan Ferhat'ın yakın mesafeden sert şutunda top kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

53. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topla buluşan Ali Yavuz, soldan ceza sahasına girdi ve geriden geln Çağrı'ya pasını aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

70. dakikada Deniz'in kullandığı köşe atışında Tarsus defansının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay'ın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-3

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlun xx, Uygar Bebek xx, Sezgin Çınar xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl x, Yakup xx, Aytaç x, Sefa x, İbrahim x, Erkam x, Mert x, Ferhat xx (Mustafa Yılmaz dk. 66 x), Çağrı xx (Cem dk. 79 x), Artun xx (Emir dk. 73 x), Ali Yavuz xx

Fenerbahçe: Altay xx, Murat xx, Adil Rami xxx (Zanka dk. 61 xx), Sadık xxx, Isla xxx (Jailson dk. 46 xx), Tolgay xx, Alper Potuk xx, Deniz xxx, Tolga xx, Miha Zajc xx (Muhammed dk. 87 ?), Mevlüt xx

Goller: Sadık (dk. 16), Deniz (dk. 28), Tolgay (dk. 70) (Fenerbahçe), Çağrı (dk. 53) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Erkam, Emir (Tarsus İdman Yurdu), Murat Sağlam (Fenerbahçe)

