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  4. 04 Ekim 2019 15:32

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı hazırlıkları YouTube kanalında yayınlandı. İdmanda yapılan maç esnasında Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü ise olay oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncuya destek verdi.

F.Bahçe'de şoke eden görüntü! Tepki yağdı
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın görüntüleri sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından 11 dakikalık bir video olarak yayınlandı.

MEHMET EKİCİ DİKKAT ÇEKTİ

İdmanda yapılan maçta ekrana gelen görüntü ise dikkatlerden kaçmadı. Taktik antrenman sırasında Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü dikkat çekti.

Mehmet Ekici'nin bu görüntüsü, sosyal medyada gündem olurken yıldız oyuncuya taraftarlardan destek geldi.

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Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , mehmet ekici
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