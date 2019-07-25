F.Bahçe'den kötü prova!

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hartberg Stadyumu'nda Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Ersun Yanal, maça; Harun Tekin, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 58. dakikada Daishawn Redan'ın golüyle Alman ekibi 1-0 öne geçti. 81. dakikada Vedad Ibisevic'in fileleri havalandırmasıyla Hertha Berlin farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada Allahyar'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-1'e taşısa da ilerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertli ekip 2-1 yenildi.

Fenerbahçe daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Boluspor'u ve Bursaspor'u 2-0 mağlup ederken, Wolsfburg ile 1-1 berabere kalmıştı.

TOLGAY SEDEYLE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçında Tolgay Aslan, maçın 12’nci dakikasında sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti.

Sezon öncesi sakatlığıyla korkutan Tolgay Arslan'ın yerine Mehmet Ekici dahil edildi. Ayağında burkulma olduğu kaydedilen Tolgay'ın durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.

