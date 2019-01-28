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  4. 28 Ocak 2019 19:59

F.Bahçeli yıldızlara şok tepki!

Taraftardan, Fenerbahçeli oyunculara şok tepki! Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar tribüne çağrılmadı.

F.Bahçeli yıldızlara şok tepki!
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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabaka öncesi sarı-lacivertli futbolcular tribüne çağrılmadı.

Her müsabaka öncesi taraftarlar tarafından tek tek tribünlere çağrılan Fenerbahçeli futbolcular ligde alınan kötü sonuçlar ve gösterilen olumsuz performanstan dolayı taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, tribünlerden ‘Lefter’in kemikleri sızlıyor’, ‘Formayı çıkartın’, 'Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın' tezahüratları eşliğinde ısınma çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçeli taraftarlar bir tek yeni transfer Victor Moses’ı alkışlarken Evkur Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Barış Alıcı’yı tribüne davet etti.

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig , taraftar
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