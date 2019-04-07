F.Bahçe'ye büyük şok! Derbide yok

Spor Toto Süper Lig'de Ankargücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son dakikalarında gerilim yaşandı. Bu gerginlik sonrası 2 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı.

Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olayda Mehmet Ekici ile Hector Canteros arasında gerilim yaşandı. Sonrasında bir anda bu gerginlik diğer futbolculara da sıçradı. Kulübelerin de sahaya girmesinin ardından iki takım futbolcuları sakinleştirildi.

Hakem Mete Kalkavan, yaşanan gerginliğin detaylarıyla ilgili VAR odasıyla bir görüşme yaptı. Sonrasında ise kenara giderek pozisyonu izlemeye karar verdi.

Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra Harun Tekin ve Wilfred Mokesarı kart gördü. Mehmet Ekici ile Hector Canteros'a kırmızı kart çıktı. Bu kararların ardında direk kırmızı kart gören Mehmet Ekici, Galatasaray derbisinde oynama şansını kaybetti.

