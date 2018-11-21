F.Bahçe'ye sürpriz teknik adam!

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilmek üzere Arjantinli teknik adam Jose Pekerman'a teklif yapıldığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin teklifini deneyimli teknik adamın reddettiği öne sürüldü.

Arjantin basınına yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Cocu'nun ardından Jose Pekerman'a teklif yaptı. Kolombiya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra Sporting Lizbon ve Arabistan'dan da teklifler alan Jose Pekerman'a Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edildi. Pekerman'ın ise bu teklifi reddettiği ve Meksika Milli Takımı'na gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

69 yaşındaki Pekerman, kariyerinde sırasıyla Chacarita, Argentinos, Colo Colo, Leganes, Arjantin Milli Takımı, Toluca, Tigres ve Kolombiya Milli Takımını çalıştırdı.



