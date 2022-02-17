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FDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay ceza verdi

FDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay ceza verdi

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.

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PFDK, "Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve incelemenin devamına karar verilmiştir."

Etiketler adana demirspor murat sancak
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