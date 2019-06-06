Feghouli: Galatasaray sezon başında beni göndermek istedi

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 2 kupada büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, Fransız basınına özel bir röportaj verdi ve sezonu değerlendirdikten sonra gelecek adına da açıklamalarda bulundu.

"Geçirdiğim sezondan çok memnunum. Üst üste 2. yılda şampiyon olduk. Özellikle Türkiye'de böyle bir süreklilik yakalamak kolay değil. Ayrıca Türkiye Kupası'nı da kazandık. İki kupada da çok ciddi katkım oldu. Ben kupa kazanmaya geldim, bu yüzden bunlar benim için büyük başarı."

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ BRAHIMI'DEN HARİKA GOL

"Bu yıl taraftarları ve takımımı çok daha memnun ettim. Ben de eğlendim. Kişisel anlamda bakarsam, iki kupa kazandığım için sıra dışı bir yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Ayrıca takımımın en iyi oyuncusu seçildim. Umarım gelecek sezon 3 kulvarda iyi mücadele edebilecek bir takım kurar ve taraftarları daha da mutlu ederiz. Avrupa'da daha iyi yerlere gelme konusunda hırslıyım."

"BENİ GÖNDERMEK İSTEDİLER"

"Sezon başında yönetim benim takımda kalmamı istemiyordu. 5 yıllık sözleşme imzalamıştım ve 1 yıl sonra ayrılmayı düşünmedim. Daha verecek çok şeyim vardı, bu durumu Valencia'da da yaşamıştım, bu yüzden ne yapacağımı biliyordum. Çalıştım ve sabırlı oldum. Gençken daha sabırsız olabiliyor insan ancak durumun değişeceğini biliyordum."

"Şanssız cezalar ve sakatlıklar olduktan sonra benim şansım geldi ve şansımı iyi kullanarak takımdaki yerimi kazandım. Sezonun ilk bölümünde ailem de beni destekledi. Allah'a şükürler olsun ki durumu tersine çevirdim, bunun için gururluyum. Futbolda ne hak ediyorsan, zamanla elde edersin. 2 kupa aldım ve mutluyum. Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nı da kazanarak bu güzel sezonu noktalamak istiyorum."

"KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜ"

"Kariyerimdeki en güzel golü atmış olabilirim. Baskı vardı ve kaybedemezdik. Başakşehir ile bir final oynuyorduk ve kim kazanırsa, o şampiyon olacaktı. Golü attığımda, maçı kazanacağımızı biliyordum. Benim için bir rahatlama hissi yarattı. Bir çocukluk rüyam gerçeğe dönüştü. Mutluyum. "

"GÖNDERMEZLERSE BURADAYIM"

"Galatasaray'da sözleşmemi tamamlamak istiyorum, 3 yıl daha kontratım var. Yönetim benim ayrılmamı istemediği sürece, gelecek yıl da burada olacağım."

