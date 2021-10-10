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Felipe Melo, Galatasaray'a dönüyor

Felipe Melo, Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'da taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo'nun geri döneceği iddia edildi.

Galatasaray'da başarılarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo'ya geri dönüş kapısı açık… Ancak Fatih Terim, Brezilyalı yıldızı futbolcu olarak değil yardımcı antrenör olarak takımda görmek istiyor. 38 yaşındaki yıldızın, sarı-kırmızılılardan 6 yıl önce ayrılmasına rağmen her fırsatta destekte bulunması ve kulüple bağını koparmaması bu birlikteliğin yeniden yaşanmasına yardımcı olacak. Çıkan haberden sonra sosyal medyada Galatasaray taraftarı tecrübeli oyuncunun hesaplarına sevgi mesajları yağdırdı.

İmparator, geçen yaz yaptığı açıklamada, "Bir telefon uzaklığımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" dediği Melo'ya takımın gençleşme politikası nedeniyle imza attırmamıştı. Terim'in, "Futbolu bıraktıktan sonra yanıma gel" dediği öğrenildi. Melo'nun Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.

Etiketler galatasaray melo
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