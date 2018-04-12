Felipe Melo'dan acımasız faul !

Libertadores Kupası’nda dün gece oynanan Palmeiras-Boca Juniors maçında eski Galatasaraylı Felipe Melo’nun rakibine yaptığ ı hareket maça damga vurdu.

Karşılaşmanın henüz 12.dakikasında orta sahada topu ayağından açan Melo araya giren rakibi Ramon Abila’ya çok sert bir tekme attı. Dizine aldığı sert darbeyle acılar içinde yerde kalan 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu Abila, büyük bir sakatlıktan ucuz yırttı.

Melo ise yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü ancak karardan memnun olmayan ve pozisyonun kırmızı kart olduğunu savunan Boca Juniors taraftarları Melo’ya sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Karşılaşma Keno França ve Carlos Tevez’in uzatma anlarında gelen golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.