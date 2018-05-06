Fenerbahçe 0 - 0 Bursaspor / Maç devam ediyor

23'Giuliano'nun pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

22'Bursaspor yarı alanın ortalarında sağ kanatta Alper Potuk'a arkadan sert müdahalede bulunan Furkan Soyalp, sarı kart görüyor.

20'Bu dakikada Bursaspor takımı karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Barış Yardımcı'nın yerine John Bostock, karşılaşmaya dahil oluyor.

15'Cristian Titi'nin Alper Potuk'a yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

12'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçiyor. Aatif Chahechouhe'nun ortasını Cristian Titi kafayla uzaklaştırıyor.

8'Giuliano'nın pası ile sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasını Aziz Behich uzaklaştırıyor.

6'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Alper Potuk'un gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

4'Sol kanatta topla buluşan Josef De Souza, pasını savunma arkasına sarkan Giuliano'ya göndermek istiyor ancak kaleci Harun Tekin ceza sahası dışına çıkarak tehlikeyi kafayla uzaklaştırıyor.

3'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Pablo Batalla geçiyor. Batalla'nın ortasını Roman Neustadter kafayla uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Moussa Sow'un yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig 32. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe evinde Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

Başakşehir’in Sivasspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı lacivertliler bugün kazandığı takdirde 2. sıraya yükselecek ve lider Galatasaray’ın Akhisar deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Soldado

BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Titi, Ertuğrul, Barış, Shehu, Yusuf, Furkan, Batalla, Badu, Sow