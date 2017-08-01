Fenerbahçe 20 milyon Euro'yu kaptı !

Sarı-lacivertli kulüp şu ana kadar 20 milyon euro bonservis ücretini kasasına koydu. Bu gelirin sadece 6 milyon eurosunu Dirar ve Valbuena transferi için kullanan yönetimin elinde 14 milyon euroluk önemli bir miktar kaldı. Bu da iki forvet transferi için kullanılanacak.

Yeni sezon transfer çalışmalarını Finansal Fair Play çerçevesinde yapan Fenerbahçe, elde ettiği bonservis geliri ile dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli kulüp oyuncu satışından şu ana kadar 20 milyon euro kazandı. Bu gelirin sadece 6 milyon eurosunu Dirar ve Valbuena transferi için kullanan yönetimin elinde 14 milyon euroluk önemli bir miktar kaldı.

Bonservissiz ya da kiralama yoluyla transfer yapmakta bir sıkıntısı olmayan sarı-lacivertliler yüksek bonservis geliri ile de elini bir hayli rahatlattı. Mehmet Ekici, Isla ve Kameni gibi isimleri bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katan yönetim, Dirar için 4.5, Valbuena içinse 1.5 milyon euro harcadı.

Ben Arfa + 2 golcü

Sarı-lacivertliler ligin başlamasına sayısı günler kala kadrosuna iki forvet ve bir de orta saha katmaya hazırlanıyor. Ben Arfa’nın bonservissiz şekilde alınması planlanıyor. Bu da iki forvet için yönetimin 14 milyon euroluk bir bütçeye sahip olması anlamına geliyor.

Fenerbahçe, Simon Kjaer ve Emmanuel Emenike’den 17.2 milyon euro bonservis ücreti kazanırken, bu futbolcuların yeni kulüplerinde oluşan bir maaş farkı ortaya çıkmıştı. Bu maaş farklarının belli bir bölümü sarı-lacivertliler tarafından karşılanacak. Ancak burada önemli olan detay, toplamda kasaya giren 17.2 milyon euronun tamamının transferde kullanılabilecek olması. Maaş farkları için yapılacak ödemeler bu miktardan düşülmeyecek.

Kim kaça gitti?

KJAER: 13 milyon euro (Sevilla)

EMENİKE: 4.2 milyon euro (Olympiakos)

MELİH VE ERTUĞRUL: 1 milyon euro (Boluspor)

VOLKAN ŞEN: 1 milyon euro (Bu parayı kendisi ödeyerek bonservisini aldı)

HAKAN ÇİNEMRE: 700 bin euro (Göztepe)

SAVAŞ POLAT VE KAAN ÖZDEMİR: 650 bin TL (Konyaspor)