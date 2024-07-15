Fenerbahçe 3 transferi aynı anda açıklamaya hazırlanıyor

Fenerbahçe bu hafta için 3 transferi açıklamaya hazırlanıyor. Mourinho'nun isteği doğrultusunda anlaşmalarını teker teker yapan sarı-lacivertlilerde taraftarları mutlu edecek anlaşmalar açıklanacak.

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş şekillendiriyor. 3 oyuncuyla da anlaşan sarı-lacivertliler, bu hafta içi resmi açıklamayı yapacak.

CENK TOSUN YARIN GELİYOR

Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun'u kısa sürede ikna eden Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu yarın sağlık kontrollerinden geçirecek.

OĞUZ AYDIN İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Oğuz Aydın bugün saat 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

MAXIMIN DE TAMAM

Sarı lacivertliler, Allan Saint Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibiyle el sıkışan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiralıyor.