Fenerbahçe - AEK Larnaca maçında Rum taraftarlardan skandal pankart

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Rum ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe AEK Larnaca'ya konuk oldu. Karşılaşma öncesi Rum ekibi yoğun güvenlik önlemleri alırken, Sarı-Lacivertliler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün ingilizce karşılığı olan 'Peace at home, peace in the world' sözünün pankartını açarken, milyonlarca insanın takip ettiği karşılaşmada barış mesajları verdi.

TARAFTARDAN BARIŞ MESAJI

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada da aynı pankart açılmış yine barış mesajları verilmişti. AEK'nın evinde oynanan karşılaşmada Rum tribünleri 'Yurtta sulh, cihanda sulh pankartına skandal bir karşılık verdi.

SKANDAL KARŞILIK!

AEK Larnaca taraftarı, 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama asla unutma!' yazılı bir pankart açtı. Aynı tribünde Yunanistan bayrakları da açıldı. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Kesimi polisi stada Türk bayraklarını da almadı. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, bu karşılaşmada da gülen taraf 2-1'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.