Fenerbahçe Andre Ayew'i tekrar kiralamak istiyor

Andre Ayew, sezon başında göreve gelen Damien Comolli'nin ilk transferlerinden biriydi. Comolli, ilginç bir şekilde en çok Ganalı yıldızın attığı gollerde sevinç yaşadı. Fransız sportif direktör, teknik heyetin performansından son derece memnun kaldığı 28 yaşındaki hücum oyuncusunu Swansea'den önümüzdeki sezon için de kiralamak üzere harekete geçti.

LİDERİN 7 PUAN GERİSİNDE

Ganalı futbolcu, ligde kaydettiği 3 golle takımının en skorer ismi konumunda. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Swansea, oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için Fenerbahçe'ye kiralık olarak göndermişti. Siyah-Beyazlılar; ilk 2 takımın Premier Lig'e çıktığı, 4 takımın ise Play-Off oynadığı Championship'te 17 maç sonunda 26 puanla 8. sırada bulunuyor. Galler ekibi, lider Norwich'in 7 puan gerisinde.

GELİRLERİ DAHA DA DÜŞECEK

Swansea, ligden düşmesine rağmen bu sezon 41.6 milyon Pound destek ödemesi aldı. Swansea, sezon sonunda Premier Lig'e geri dönme hedefine ulaşamazsa, önümüzdeki dönemde alacağı bu ödeme yaklaşık 30 milyon Pound'a düşecek. Gelirleri daha da azalacak olan Siyah- Beyazlılar, bu nedenle Ayew'i yeniden kiralamaya sıcak bakabilir. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunsa da Ali Koç bunu kullanabilecek durumda olmadıklarını açıklamıştı.

(Akşam)

