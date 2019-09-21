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  4. 21 Eylül 2019 22:30

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında tartışma yaratan pozisyon

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe'nin attığı ilk gol öncesi Ozan Tufan'ın şutu kornere çıkmıştı. Ozan Tufan'ın vuruşu sırasında topun, Ankaragücü savunmacısı Pazdan'a çarpmadığı iddia...

Fenerbahçe - Ankaragücü maçında tartışma yaratan pozisyon
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Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında beraberlik golünü bulduğu korner, tartışma yarattı.

Maçın 19. dakikasında Ozan Tufan'ın kaleye çektiği şutun Ankaragücü savunmacısı Pazdan'a çarptığı kararını veren maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, korner kararını verdi. Ankaragücü cephesi, bu pozisyonun korner olmadığı yönünde itirazda bulundu.

İtirazlar sonrası hakem Abdülkadir Bitigen'in kararını değiştirmemesi sonrası Ankaragücü oyuncuları ve yedek kulübesi sert tepki gösterdi.

Kazanılan bu korner sonrası Fenerbahçe, Zanka ile eşitlik golünü buldu.

TOROĞLU: "KORNER DEĞİL!"

Eski hakem Erman Toroğlu, A Spor'daki programda, "Çok net söylüyorum; Fenerbahçe'nin hafta içi yaptığı yaygaradan sonra iş Ankaragücü'nün başına patlatacak. Fenerbahçe'nin attığı golden önceki pozisyon korner değil. Hakemin kararına Ozan Tufan bile şaşırdı. Korner olmasa Korcan o hatayı yapmayacak. Ankaragücü'nün ve Metin Diyadin'in günahı ne? Ayıptır! Sonra diyorsunuz ki 'futbol neden böyle?' Hakem kararları her şeyi etkiliyor." yorumunu yaptı.

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