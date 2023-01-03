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Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor karşısında 2-1 kazandı.

Süper Lig 17. hafta ile devam ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe hakem Kadir Sağlam yönetiminde Corendon Airlines Park’ta karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Antalyaspor, Haji Wright'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 55 ve 62. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda gol çıkmayınca Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Hatayspor maçının ardından Antalyaspor’u da mağlup eden Fenerbahçe 35 puana yükseldi. Süper Lig’de 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Etiketler Antalyaspor Fenerbahçe fenerbahçe deplasman antalyaspor
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