  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe Atatürk heykeli dikti

Fenerbahçe Atatürk heykeli dikti

Fenerbahçe Atatürk heykeli dikti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun önüne Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini dikti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi takımlı olduğuna dair tartışmalar yeniden yıllardır sürmeye devam ediyor.

Kulüpler Atatürk'ün kendilerini desteklediklerini iddia ederek belge ve paylaşımlarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Ethem Sancak, Mustafa Kemaş Atatürk'ün Beşiktaşlı olduğunu iddia etmişti.

Fenerbahçe Atatürk heykeli dikti
Süren tartışmalarla birlikte Fenerbahçe'den bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun önüne Atatürk heykeli dikti.

Heykelin ön kısmında ise Atatürk'ün Fenerbahçe ile ilgili sözleri yer aldı. Ön kısımda şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Kulübünün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekte övünüyorum.

3 Mayıs 1918

Ordu Komutanı Mustafa Kemal"

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe atatürk heykel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar yine koptu gidiyor! Piyasalar allak bullak
Kaplana kafa tutmaya çalışan köpeğin feci sonu
Filenin güzeli ünlü voleybolcudan olay itiraf
Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı
Ünlülere uzanan Sarallar çetesi operasyonunda şok detaylar
Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi
Kral Selman'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: ''Ben olduğum sürece...''
Dolar kuru için ''daha kötü olur'' uyarısı
ÖTV indirimi sonrası fiyatı fiyatı 300 bin TL düştü! İşte elektrikli otomobillerde yeni fiyatlar
Türkiye'nin gizli cenneti... Konumu sır gibi saklanıyor!