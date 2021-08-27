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  4. Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Genç yıldız Avrupa'ya transfer oldu

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Genç yıldız Avrupa'ya transfer oldu

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Genç yıldız Avrupa'ya transfer oldu

Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in Belçika takımı Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer westerlo
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